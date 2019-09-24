Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ Нападающий Павел Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги.

Форвард появился на льду в выездном матче екатеринбургского клуба против «Витязя» в возрасте в возрасте 41 года и 66 дней.

Отметим, что в списке самых возрастных игроков в истории КХЛ Дацюк поднялся на 9-ю строчку.

Добавим, что встреча проходит в Подольске на стадионе «Витязь». На данный момент идет первый период матча, счет равный – 0:0.