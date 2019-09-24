«Торпедо» в овертайме одержало победу над минским «Динамо» - Советский спорт
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24 сентября 2019 21:44Хоккей

«Торпедо» в овертайме одержало победу над минским «Динамо»

«Торпедо» в овертайме вырвало победу у минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время матча в составе нижегородцев заброшенными шайбами отличились Даниил Ильин (15-я минута), Михаил Варнаков (28) и Джордан Шредер (31). За минскую команду точными бросками отметились Тему Пулккинен (15), Евгений Ковыршин (47) и Франсис Паре (49).

В овертайме победная шайба на счету Антона Шенфельда (62).

Добавим, что в следующем матче «Торпедо» на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Динамо» в гостях встретится с «Северсталью».

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