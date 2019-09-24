«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком» «Спартак» уступил «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

У московской команды заброшенными шайбами отметились Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26). В составе уфимского клуба отличились Никита Сошников (38), Сакари Маннинен (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59).

После этой игры «Спартак» с девятью очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», набрав 13 очков, поднялся на вторую строчку на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет с «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со СКА.