«Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд - Советский спорт
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24 сентября 2019 22:19Хоккей

«Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд

«Витязь» в овертайме одержал победу над «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 63-й минуте встречи забросил Артем Швец-Роговой.

Отметим, что голкипер подмосковной команды Александр Самонов отразил 43 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.

Добавим, что в следующем матче «Витязь» на своем льду сыграет с «Металлургом», а «Автомобилист» в гостях встретится со «Спартаком».

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