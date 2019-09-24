«Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд «Витязь» в овертайме одержал победу над «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

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Единственную шайбу на 63-й минуте встречи забросил Артем Швец-Роговой.

Отметим, что голкипер подмосковной команды Александр Самонов отразил 43 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.

Добавим, что в следующем матче «Витязь» на своем льду сыграет с «Металлургом», а «Автомобилист» в гостях встретится со «Спартаком».