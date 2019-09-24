«Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд

Единственную шайбу на 63-й минуте встречи забросил Артем Швец-Роговой.
Отметим, что голкипер подмосковной команды Александр Самонов отразил 43 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.
Добавим, что в следующем матче «Витязь» на своем льду сыграет с «Металлургом», а «Автомобилист» в гостях встретится со «Спартаком».
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси Бывший футболист сборной России и «Сельты» высказал свое мнение о выборе Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА. 23.09.2019 23:45 Футбол Григорьевская Юлия Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава Главный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава. 24.09.2019 19:49 Хоккей Славин Виталий Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Валерий Шмаров: «Спартак», хватит катать яйца поперек поля, бейся! Знаменитый в прошлом форвард красно-белых не уверен, что отставка Олега Кононова поможет команде выбраться из кризиса, ответственность за который с главным тренером должны разделить игроки. 23.09.2019 08:00 Футбол Артамонов Антон