Олег Знарок: Индивидуальные ошибки решают исход матча Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного сезона КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

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- Провели два неплохих периода, при счёте 2:0 были моменты, чтобы забивать еще. В третьем совершили ошибки и проиграли матч. Команда готова физически, индивидуальные ошибки решают исход матча, - цитирует Знарка официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Спартак» с девятью очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду сыграют с «Автомобилистом».