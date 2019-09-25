«Рейнджерс» обыграл «Айлендерс», Панарин оформил дубль, Кравцов забросил шайбу

Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражение игрокам «Айлендерс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил российский форвард Артемий Панарин. Еще одну шайбу забросил его соотечественник Виталий Кравцов.
Еще один хоккеист из России – нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевой пас.
Новый сезон НХЛ сегодняшний победитель начнет 4 октября. В этот день команде предстоит домашний матч против «Виннипега».
НХЛ
Предсезонный матч
«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Голы: 1:0 – 23, Кравцов (Шей, Труба); 2:0 – 31, Панарин (Бучневич, Шей); 2:1 – 43, Эберле (Барзэл); 3:1 – 60, Панарин (Зибанежад), ПВ.
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Какие решения примет Федун? На кону судьба Кононова и перспективы клуба Какие решения в ближайшее время примет владелец «Спартака» Леонид Федун? Вопрос не праздный, ведь на кону – судьба Олега Кононова и долгосрочные перспективы клуба. 24.09.2019 10:00 Футбол Мощенко Захар Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси Бывший футболист сборной России и «Сельты» высказал свое мнение о выборе Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА. 23.09.2019 23:45 Футбол Григорьевская Юлия Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий 40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев