«Рейнджерс» обыграл «Айлендерс», Панарин оформил дубль, Кравцов забросил шайбу Оба игрока перебрались в команду по окончании прошлого сезона.

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Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражение игрокам «Айлендерс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил российский форвард Артемий Панарин. Еще одну шайбу забросил его соотечественник Виталий Кравцов.

Еще один хоккеист из России – нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевой пас.

Новый сезон НХЛ сегодняшний победитель начнет 4 октября. В этот день команде предстоит домашний матч против «Виннипега».

НХЛ

Предсезонный матч

«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Голы: 1:0 – 23, Кравцов (Шей, Труба); 2:0 – 31, Панарин (Бучневич, Шей); 2:1 – 43, Эберле (Барзэл); 3:1 – 60, Панарин (Зибанежад), ПВ.