«Флорида» с Бобровским одержала победу над «Тампой» Российский голкипер перебрался в стан «Пантерз» минувшим летом.

В рамках предсезонного матча «Тампа-Бэй» проиграла «Флориде» со счетом 3:6.

В составе победителей две голевые передачи отдал российский форвард Евгений Дадонов. Его соотечественник – вратарь Сергей Бобровский отыграл 31 минуту и 8 секунд. За это время голкипер отразил 12 бросков из 14.

Две шайбы «Лайтнинг» забросили нападающий Александр Волков и защитник Михаил Сергачев. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 24, а форвард Никита Кучеров провел 20 минут и 21 секунду, не отметившись голевыми действиями на льду.

Добавим, что обе команды встретятся на старте регулярного чемпионата. Их встреча пройдет 4 октября.

НХЛ

Предсезонный матч

«Флорида» – «Тампа» – 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 16, Волков (Чирелли, Киллорн); 1:1 – 20, Ватрано (Боргстрем, Экблад), ГМ; 2:1 – 23, Барков (Юбердо, Дадонов); 2:2 – 24, Чирелли (Шаттенкирк, Волков) 3:2 – 25, Барков; 4:2 – 26, Юбердо (Барков, Дадонов); 5:2 – 35, Тонинато (Хант, Экблад); 5:3 – 37, Сергачев (Верхаге, Палат), ГБ; 6:3 – 44, Мальгин (Трочек, Хоффман).