Радулов помог «Далласу» одолеть в гостях «Сент-Луис»

Хоккеисты «Далласа» нанесли домашнее поражение игрокам «Сент-Луиса» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился голевой передачей и заработал 2 штрафные минуты. Его партнер по команде – Денис Гурьянов отыграл 11 минут и 33 секунды. За это время он нанес два броска по воротам.
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 6 минут и 18 секунд, а его одноклубник Клим Костин выполнил 2 силовых приема и заработал полезность «-1» за 11 минут и 34 секунды.
НХЛ
Предсезонный матч
«Сент-Луис» – «Даллас» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 8, Дикинсон (Линделль); 0:2 – 37, Клингберг (Хинтц, Радулов), ГБ; 1:2 – 56, О’Райлли (Блэз, Перрон).
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