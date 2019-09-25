Куликов и Чибисов не спасли «Виннипег» от поражения в матче с «Калгари»

В рамках подготовки к следующему сезону «Виннипег» уступил «Калгари» со счетом 0:2. В составе победителей по шайбе забросили Шон Монахан и Сэм Беннетт.
Российский защитник Дмитрий Куликов провел 2 силовых приема, отыграв 21 минуту и 49 секунд. Его одноклубник – нападающий Андрей Чибисов за 14 минут и 33 секунды выполнил 4 силовых приема и нанес один бросок по воротам.
Новый сезон регулярного чемпионата «Виннипег» начнет матчем против «Рейнджерс», а «Калагри» встретится с «Колорадо». Оба матча пройдут 4 октября.
НХЛ
Предсезонный матч
«Калгари» – «Виннипег» – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: 1:0 – 34, Монахан, (Годро, Джиордано), ГБ; 2:0 – 35 Беннетт (Баклунд, Фролик).
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