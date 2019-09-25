Куликов и Чибисов не спасли «Виннипег» от поражения в матче с «Калгари» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 07:41ХоккейГичунцев Артур

Куликов и Чибисов не спасли «Виннипег» от поражения в матче с «Калгари»

Встреча прошла на домашней арене «Флэймз».

В рамках подготовки к следующему сезону «Виннипег» уступил «Калгари» со счетом 0:2. В составе победителей по шайбе забросили Шон Монахан и Сэм Беннетт.

Российский защитник Дмитрий Куликов провел 2 силовых приема, отыграв 21 минуту и 49 секунд. Его одноклубник – нападающий Андрей Чибисов за 14 минут и 33 секунды выполнил 4 силовых приема и нанес один бросок по воротам.

Новый сезон регулярного чемпионата «Виннипег» начнет матчем против «Рейнджерс», а «Калагри» встретится с «Колорадо». Оба матча пройдут 4 октября.

НХЛ

Предсезонный матч

«Калгари» – «Виннипег» – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 34, Монахан, (Годро, Джиордано), ГБ; 2:0 – 35 Беннетт (Баклунд, Фролик).

В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси Бывший футболист сборной России и «Сельты» высказал свое мнение о выборе Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА. 23.09.2019 23:45 Футбол Григорьевская Юлия
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю» Двадцать матчей подряд «Витязь» не мог одолеть СКА в Санкт-Петербурге. 22.09.2019 19:45 Хоккей Домрачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Заболотный, Влашич или Семин: кто стал главным героем 10-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 10-го тура РПЛ. 23.09.2019 12:45 Футбол Безъязычный Алексей
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 от), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигыывая 2:0. 24.09.2019 22:28 Хоккей Домрачев Владислав
Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
08:28 Футбол «МЮ» может подписать зимой Дембеле и Манджукича
08:11 Футбол Леонарду Жардим: Головин постепенно прибавляет
07:53 Хоккей Чехович и Кныжов помогли «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»
07:41 Хоккей Куликов и Чибисов не спасли «Виннипег» от поражения в матче с «Калгари»
07:24 Футбол Головин – после победы над «Ниццей»: Надеюсь, с этого момента у всех что-то поменяется в голове
07:04 ММА 39-летний бразилец бросил вызов Нурмагомедову
06:51 Футбол Французская газета на русском языке поблагодарила Головина и признала его игроком матча с «Ниццей»
06:38 Хоккей Радулов помог «Далласу» одолеть в гостях «Сент-Луис»
06:25 Хоккей «Флорида» с Бобровским одержала победу над «Тампой»
06:11 Хоккей «Рейнджерс» обыграл «Айлендерс», Панарин оформил дубль, Кравцов забросил шайбу
01:46 Футбол Александр Мостовой: Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», половину команды надо распустить сразу
01:25 Футбол Маурицио Сарри: Де Лигт феноменален, но еще не готов
01:14 Футбол Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра
01:02 Футбол Александер Чеферин: Организовывать чемпионаты Европы в формате Евро-2020 – слишком большой вызов
00:48 Хоккей Робин Ганзл: Во многих матчах «Спартак» играл хорошо, но не доводил их до победы
00:29 Хоккей Яков Рылов: С «Салаватом Юлаевым» получилась отвратительная игра
00:24 Футбол Александр Головин: Это была очень важная игра для «Монако» со всех точек зрения
00:02 Футбол «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед»
23:54 Футбол Гол Пьянича принес «Ювентусу» волевую победу над «Брешиа»
23:54 Футбол Дубль Головина помог «Монако» одержать первую победу в сезоне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика