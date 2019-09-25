Чехович и Кныжов помогли «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» Встреча прошла на домашней арене «утят».

Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Сан-Хосе» в рамках контрольного матча. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Дакс».

Добиться положительного результата «Анахайму» помогли два российских хоккеиста – форвард Иван Чехович и защитник Николай Кныжов.

Чехович отыграл 14 минут и 30 секунд. В его активе два броска по чужим воротам и показатель полезности «-2». У Кныжова – 1 бросок по воротам, 1 силовой прием и показатель полезности «-3» за 14 минут и 36 секунд.

На старте нового сезона «Анахайм» 4 октября сыграет с «Аризоной», а «Сан-Хосе» днем ранее встретится с «Вегасом».

НХЛ

Предсезонный матч

«Анахайм» – «Сан-Хосе» – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: 1:0, – 12, Мартинсен (Сильверберг, Гуле); 2:0, – 15, Сильверберг (Ракелль, Лундстрем); 3:0 – 22, Гуле (Спронг, Шор); 3:1 – 40, Бродзински (Гэмбрелл); 4:1 – 60 Грант, ГМ.