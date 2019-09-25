«Динамо» взяло 30 игроков на матчи с «Сочи» и СКА - Советский спорт
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25 сентября 2019 16:39ХоккейЛипкин Антон

«Динамо» взяло 30 игроков на матчи с «Сочи» и СКА

Бело-голубые сыграют в гостях с «Сочи» и СКА.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов взял 30 игроков на гостевые матчи с «Сочи» и СКА, сообщает официальный сайт клуба.

«Динамо»:

вратари: Александр Еременко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;

защитники: Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Сергей Бойков, Артем Волков, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Андрей Прибыльский;

форварды: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон, Игорь Полыгалов, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Вячеслав Кулемин, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев.

Напомним, «Динамо» сыграет 26 сентября с «Сочи» и 28 сентября со СКА.

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