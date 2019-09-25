«Металлург» проиграл «Барысу», потерпев восьмое поражение в сезоне Хоккеисты «Барыса» переиграли «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе казахстанской команды голами отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Никита Михайлис (51) и Роман Старченко (52). У магнитогорского клуба отличился Павел Дорофеев (23).

Отметим, что поражение стало для «Металлурга» стало восьмым в десяти встречах текущего сезона.

Также эта встреча стала 600-й для нападающего магнитогорцев Сергея Мозякина в регулярных чемпионатах КХЛ.

В следующем матче «Металлург» в гостях сыграет с «Витязем», а «Барыс» на выезде встретится с «Трактором».