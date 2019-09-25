Илья Воробьев: Из позитивного – смогли отыграть на нормальном уровне два периода, а не один Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении команды в домашнем матче с «Барысом» (1:3).

- Из позитивного – мы сегодня смогли отыграть на нормальном уровне, чисто физически, два периода, а не один, как было до этого в матчах. Хоккей на маленьких площадках, команды бегают, борются, не делают своих ошибок, а большинство и меньшинство все решает. И то, и другое нас подвело, - приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорского клуба.

Добави, что в следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» в гостях сыграет с «Витязем».