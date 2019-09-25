ЦСКА на выезде обыграл «Йокерит», одержав пятую победу подряд Хоккеисты ЦСКА переиграли «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

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В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15), Алексей Марченко (25), Павел Карнаухов (42) и Линден Вэй (46). У финского клуба отличился Стив Мозес (22).

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет против «Торпедо», а «Йокерит» на своем льду примет «Автомобилист».