Дмитрий Квартальнов: Начало для «Ак Барса» получилось очень хорошее, где-то немного подфартило Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов – о крупной победе над «Трактором» (6:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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– Конечно, смотришь – счет хороший. Скорее мы забили такие легкие голы. Здорово, что не пропустили. Начало для нас получилось очень хорошее – забросили шайбы, где-то немного подфартило, – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 28 сентября казанская команда сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».