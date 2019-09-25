Дмитрий Квартальнов: Начало для «Ак Барса» получилось очень хорошее, где-то немного подфартило

– Конечно, смотришь – счет хороший. Скорее мы забили такие легкие голы. Здорово, что не пропустили. Начало для нас получилось очень хорошее – забросили шайбы, где-то немного подфартило, – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Добавим, что «Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 28 сентября казанская команда сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».
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