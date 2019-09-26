«Северсталь» представила альтернативную форму на матч с «Динамо» (Минск) На желтой майке изображена рысь.

«Северсталь» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» в альтернативной форме, сообщает официальный сайт клуба.

Встречу регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», которая состоится 26 сентября, «Северсталь» впервые проведёт в альтернативном комплекте формы.



Комплект формы разработан в сотрудничестве со студией «Quberten», а изготовлено компанией LUTCH pic.twitter.com/rt1PH6ANJH — HC Severstal (@severstalclub) September 25, 2019

Несмотря на то, что игра пройдет в Череповце, хозяева сыграют в светлой форме желтого цвета, в котором обычно проводит гостевые матчи. На альтернативных майках изображен и новый альтернативный логотип – рычащая рысь, который клуб презентовал в августе.

Матч «Северсталь» – «Динамо» (Минск) пройдет 26 сентября в «Ледовом дворце» в Череповце.

В десяти матчах «Северсталь» набрала семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, у минского «Динамо» – девять очков после девяти игр и седьмое место.