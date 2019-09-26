«Северсталь» представила альтернативную форму на матч с «Динамо» (Минск)

«Северсталь» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» в альтернативной форме, сообщает официальный сайт клуба.
Несмотря на то, что игра пройдет в Череповце, хозяева сыграют в светлой форме желтого цвета, в котором обычно проводит гостевые матчи. На альтернативных майках изображен и новый альтернативный логотип – рычащая рысь, который клуб презентовал в августе.
Матч «Северсталь» – «Динамо» (Минск) пройдет 26 сентября в «Ледовом дворце» в Череповце.
В десяти матчах «Северсталь» набрала семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, у минского «Динамо» – девять очков после девяти игр и седьмое место.
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий «КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок Красно-белые в тяжелом кубковом поединке в Набережных Челнах добыли победу благодаря дублю Эсекиэля Понсе и пока сняли с повестки дня вопрос об отставке их главного тренера. 25.09.2019 20:41 Футбол Мощенко Захар Вячеслав Колосков: Возня с допинг-пробами не затронет сборную России Бывший президент РФС прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 из-за нового скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории. 24.09.2019 17:30 Футбол Григорьевская Юлия Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Владикавказ ждет аншлага и Дзагоева. «Алания» попытается пройти ЦСКА в Кубке России Сегодня в борьбу за Кубок России вступят 16 клубов РПЛ, которые проведут гостевые поединки против соперников из ФНЛ и ПФЛ. Одним из центральных событий обещает стать матч «Алания» – ЦСКА во Владикавказе. 25.09.2019 10:00 Футбол Тигиев Батраз