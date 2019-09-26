Директор «Автомобилиста» – о дебюте Дацюка: Некоторые моменты были очень запоминающимися Дацюк впервые сыграл в нынешнем сезоне.

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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о дебюте за команду форварда Павла Дацюка.

«Некоторые моменты в его исполнении были очень запоминающимися, – приводят «Известия» слова Рябкова. – Я персонально и, думаю, большинство любителей хоккея на Урале мечтали, чтобы настал тот день, когда Дацюк наденет джерси «Автомобилиста».

Ну, и, наверное, не случайно Андрей Алексеевич Мартемьянов в третьем периоде перевел Павла в первое звено. Это тоже о многом говорит».

Напомним, во вторник в матче с «Витязем» (0:1 OT) 41-летний Дацюк впервые сыграл в нынешнем сезоне. Он начал игру в четвертом звене, а закончил в первом.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 26 сентября в гостях со «Спартаком».