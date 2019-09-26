Святослав Гребенщиков: После каждой победе к «Витязю» приходит все больше уверенности «Витязь» лидирует в КХЛ.

Форвард «Витязя» Святослав Гребенщиков высказался об удачном выступлении команды на старте сезона.

«Думаю, после каждого выигранного матча к команде приходит все больше уверенности, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока. – Ее чуть-чуть прибавилось, и мы уже играем спокойней, меньше отбрасываемся от шайбы. За счет этого и удается побеждать».

В десяти матчах «Витязь» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и всей лиги.

На счету Гребенщикова 6 (5+1) очков в десяти играх, показатель полезности «+3» и две минуты штрафа.

Следующий матч команда проведет 28 сентября дома с «Металлургом».