«Адмирал» на выезде обыграл «Амур» Хоккеисты «Адмирала» одержали победу над «Амуром» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Загрузка...

В составе владивостокского клуба заброшенными шайбами отметились Виталий Стрельцов (23-я минута) и Шон Лалонд (38). У хабаровской команды отличился Ондржей Витасек (11).

Добавим, что в следующем матче «Амур» «на своем льду сыграет против «Сибири», которая двумя днями позже сыграет на выезде с «Адмиралом».