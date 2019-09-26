«Адмирал» на выезде обыграл «Амур»

В составе владивостокского клуба заброшенными шайбами отметились Виталий Стрельцов (23-я минута) и Шон Лалонд (38). У хабаровской команды отличился Ондржей Витасек (11).
Добавим, что в следующем матче «Амур» «на своем льду сыграет против «Сибири», которая двумя днями позже сыграет на выезде с «Адмиралом».
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