Хартикайнен забросил сотую шайбу в регулярке КХЛ (видео) Шайба нападающего «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена в ворота СКА стала для финна 100-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

Он добрался до этой отметки в своем 331 матче. Всего на счету 29-летнего хоккеиста 238 (100+138) очков при показателе полезности «+45».

Свою первую шайбу Хартикайнен забросил в ворота московского «Динамо» в сентябре 2013 года.