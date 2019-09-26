Хартикайнен забросил сотую шайбу в регулярке КХЛ (видео)

Он добрался до этой отметки в своем 331 матче. Всего на счету 29-летнего хоккеиста 238 (100+138) очков при показателе полезности «+45».
Свою первую шайбу Хартикайнен забросил в ворота московского «Динамо» в сентябре 2013 года.
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