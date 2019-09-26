«Нефтехимик» в серии буллитов уступил «Куньлуню» - Советский спорт
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26 сентября 2019 21:39Хоккей

«Нефтехимик» в серии буллитов уступил «Куньлуню»

«Нефтехимик» в серии буллитов проиграл «Куньлуню» в домашнем мачте регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

В основное время матча в составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Люк Локхарт (3-я минута), Брэндон Ип (50) и Эндрю Миллер (52). У нижнекамского клуба отличились Павел Куликов (4), Степан Захарчук (42) и Павел Порядин (53).

В серии буллитов решающий бросок на счету Вонга Тайлера.

После этой игры «Нефтехимик» набрал девять очков и расположился на строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе восемь очков, занимает десятое место.

В следующем матче «Нефтехимик» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Куньлунь» в гостях встретится с «Ак Барсом».

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