«Северсталь» по буллитам обыграла минское «Динамо»

По два (1+1) очка в этом матче набрали нападающие гостей Дрю Шор и Шейн Принс.
Решающий буллит реализовал Ансель Галимов.
«Северсталь» одержала вторую победу подряд и поднялась на девятое место Западной конференции КХЛ.
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