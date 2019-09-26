«Северсталь» по буллитам обыграла минское «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома обыграла минское «Динамо» – 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

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По два (1+1) очка в этом матче набрали нападающие гостей Дрю Шор и Шейн Принс.

Решающий буллит реализовал Ансель Галимов.

«Северсталь» одержала вторую победу подряд и поднялась на девятое место Западной конференции КХЛ.