СКА нанес поражение «Салавату» - Советский спорт
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26 сентября 2019 21:51ХоккейКоноплев Александр

СКА нанес поражение «Салавату»

В матче регулярного чемпионата СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Салават Юлаев» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе победителей отличились Владимир Ткачев (0:18), Сергей Плотников (37:22), Наиль Якупов (53:20) и Евгений Кетов (58:19).

Единственную шайбу в составе проигравших забросил Теему Хартикайнен (23:10).

СКА занимает второе место на Западе КХЛ. «Салават» – второй на Востоке.

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