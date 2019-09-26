СКА нанес поражение «Салавату» В матче регулярного чемпионата СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Салават Юлаев» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе победителей отличились Владимир Ткачев (0:18), Сергей Плотников (37:22), Наиль Якупов (53:20) и Евгений Кетов (58:19).

Единственную шайбу в составе проигравших забросил Теему Хартикайнен (23:10).

СКА занимает второе место на Западе КХЛ. «Салават» – второй на Востоке.