«Спартак» на своем льду всухую переиграл «Автомобилист» «Спартак» одержал победу над «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

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Автором единственной шайбы в этой встрече стал Мартиньш Карсумс, отличившийся точным броском на 39-й минуте.

Отметим, что голкипер москвичей Юлиус Гудачек провел первый матч за «Спартак» в текущем чемпионате, отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой победы «Спартак» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист», проигравший третий матч подряд, с 17-ю очками продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Авангарда», а «Автомобилист» в гостях встретится с «Йокеритом».