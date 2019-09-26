«Сочи» дома проиграл московскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своей площадке проиграл московскому «Динамо» – 3:4 (1:2, 1:2, 1:0).

Загрузка... Хоккеисты бело-голубых Андре Петерссон, Вадим Шипачев и Юсо Хиетанен забросили по шайбе и сделали по голевой передаче. «Динамо» одержало шестую победу в десяти матчах. «Сочи» потерпел шестое поражение.