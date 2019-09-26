Олег Знарок: Перед матчем просил ребят помочь Гудачеку, который давно не играл

– Матч был очень хороший, нервный. Что-то получалось, что-то – нет. Самое главное, что проявили характер и самоотверженность. Есть у нас проблемы с составом: с глубиной и травмированными игроками. Хорошо, что ребята сегодня помогли Гудачеку. Он давно не играл.
– Ожидали, что Гудачек вернется в первом же матче с нулем?
– Не то, чтобы ожидал, я надеялся. Естественно ему было тяжело, поэтому мы и просили ребят помочь ему. Хорошо получилось в итоге. Ребята помогли, где-то подчистили.
– Вы сказали о проблемах с составом, тем не менее, Кутузов оказался на драфте отказов. Почему?
– Защитники должны немножко шевелиться.
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