Олег Знарок: Перед матчем просил ребят помочь Гудачеку, который давно не играл - Советский спорт
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26 сентября 2019 22:39ХоккейГригорьевская Юлия

Олег Знарок: Перед матчем просил ребят помочь Гудачеку, который давно не играл

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0).

– Матч был очень хороший, нервный. Что-то получалось, что-то – нет. Самое главное, что проявили характер и самоотверженность. Есть у нас проблемы с составом: с глубиной и травмированными игроками. Хорошо, что ребята сегодня помогли Гудачеку. Он давно не играл.

– Ожидали, что Гудачек вернется в первом же матче с нулем?
– Не то, чтобы ожидал, я надеялся. Естественно ему было тяжело, поэтому мы и просили ребят помочь ему. Хорошо получилось в итоге. Ребята помогли, где-то подчистили.

– Вы сказали о проблемах с составом, тем не менее, Кутузов оказался на драфте отказов. Почему?
– Защитники должны немножко шевелиться.

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