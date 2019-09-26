Андрей Мартемьянов: «Спартак» создал много проблем нашей атаке Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).

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– Матч был очень напряженный. Отмечу блестящую игру вратарей. «Спартак» создал много проблем нашей атаке. К сожалению, в последних двух матчах мы не смогли забить, хотя моментов хватало. Будем разбираться. По самоотдаче у меня практически нет претензий к ребятам. Они старались, выполняли игровое задание, ловили шайбы на себя, отрабатывали. Но счастье от нас отвернулось. Забивать у нас есть кому. Это касается не только нападающих, но и защитников. В целом, матч был напряженный. Думаю, болельщикам он очень понравился.

– Ваша команда не забивает два матча подряд. Как раз когда вышел Дацюк. Это совпадение или просто новое сочетание?

– По Дацюку могу сказать, что по сравнению с предыдущим матчем, он играл более уверенно. Надо было дать ему сыграть, чтобы он себя почувствовал в игре. Но я не связываю с ним то, что мы не забиваем. Это большой мастер. Будем ждать от него улучшения. Нужно время и терпение, чтобы он полностью обрел игровую форму. Тогда и результат будет.

– Сегодня Дацюк вышел в ударном звене вместе с Доусом. Это эксперимент?

– Дальше будет видно, с кем он будет выходить. Но ротация состава идет и мы все равно ищем оптимальные сочетания звеньев. Тренерский штаб пока терпит. Не знаю, как руководство. Но нам нужен результат – любая победа, хоть в овертайме.