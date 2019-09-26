Андрей Мартемьянов: «Спартак» создал много проблем нашей атаке - Советский спорт
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26 сентября 2019 22:44ХоккейГригорьевская Юлия

Андрей Мартемьянов: «Спартак» создал много проблем нашей атаке

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).

Матч был очень напряженный. Отмечу блестящую игру вратарей. «Спартак» создал много проблем нашей атаке. К сожалению, в последних двух матчах мы не смогли забить, хотя моментов хватало. Будем разбираться. По самоотдаче у меня практически нет претензий к ребятам. Они старались, выполняли игровое задание, ловили шайбы на себя, отрабатывали. Но счастье от нас отвернулось. Забивать у нас есть кому. Это касается не только нападающих, но и защитников. В целом, матч был напряженный. Думаю, болельщикам он очень понравился.

Ваша команда не забивает два матча подряд. Как раз когда вышел Дацюк. Это совпадение или просто новое сочетание?
По Дацюку могу сказать, что по сравнению с предыдущим матчем, он играл более уверенно. Надо было дать ему сыграть, чтобы он себя почувствовал в игре. Но я не связываю с ним то, что мы не забиваем. Это большой мастер. Будем ждать от него улучшения. Нужно время и терпение, чтобы он полностью обрел игровую форму. Тогда и результат будет.

Сегодня Дацюк вышел в ударном звене вместе с Доусом. Это эксперимент?
 Дальше будет видно, с кем он будет выходить. Но ротация состава идет и мы все равно ищем оптимальные сочетания звеньев. Тренерский штаб пока терпит. Не знаю, как руководство. Но нам нужен результат – любая победа, хоть в овертайме.

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