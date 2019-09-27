Президент «Витязя»: Здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается «Витязь» проиграл один матч из десяти и лидирует на Западе КХЛ.

Президент «Витязя» Михаил Головков объяснил удачное выступление клуба на старте сезона КХЛ. По словам менеджера, в межсезонье изменилась психология команды.

– Команда сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном?

– Да. За время сборов пытались поменять психологию. И добились этого. В результате сейчас ребята никого не боятся на льду, играют в свою игру. Это дает результат.

– Готовы к тому, что топовые соперники уровня ЦСКА и СКА теперь будут по-другому на вас настраиваться и избегать недооценки «Витязя»?

– Что поделаешь... Хорошо, пусть они настраиваются на нас. Мы тоже будем настраиваться. Пусть они нас боятся — мы их не боимся.

– Многие отмечают, что в этом сезоне КХЛ стала менее предсказуемой, а СКА перестали бояться. У вас по матчу в Питере сложилось такое впечатление?

– Это здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается. Все же хотят, чтобы были борьба и конкуренция. Это замечательно. При этом по нашему матчу в Питере я бы не сказал, что СКА стал слабее. Наоборот, это по-прежнему отличная команда. То, что она сейчас где-то проигрывает, не страшно. Всё еще впереди. А то, что команды выравниваются, можно только приветствовать. Идет такая борьба, все об этом пишут и говорят — и журналисты, и болельщики. Мне кажется, все только этого и ждут, чтобы была такая конкуренция, – приводят слова Головкова «Известия».