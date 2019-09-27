Президент «Витязя»: Маленькие площадки вообще положительно сказываются на зрелищности Президент «Витязя» Михаил Головков доволен переходом многих клубов на площадки «финского» и «канадского» размера.

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Со следующего сезона чемпионаты мира будут проводиться на уменьшенных коробках.

– Мне кажется, маленькие площадки вообще положительно сказываются на зрелищности. Где бы мы ни играли, что в канадских, что в финских коробках, хоккей более динамичный и контактный. На мой взгляд, все этим довольны, – приводят слова Головкова «Известия».