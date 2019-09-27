Гол Кучерова помог «Тампа-Бэй» переиграть в гостях «Флориду» «Флорида» на своем льду уступила «Тампа-Бэй» в предсезонном матче со счетом 4:2.

Новости СМИ2 В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт (35-я минута), Янни Гурд (40), Никита Кучеров (54) и Стивен Стэмкос (54). У «Пантерз» отличились Оуэн Типпетт (17) и Евгений Дадонов (59). Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков. Добавим, что в параллельной встрече «Детройт» дома взял верх над «Сент-Луисом» - 4:1.