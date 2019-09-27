«Миннесота» на выезде одержала победу над «Далласом», на счету Худобина 21 сэйв «Миннесота» в гостях обыграла «Даллас» в предсезонном домашнем матче со счетом 2:1.

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В составе «Старз» заброшенной шайбой отметился Радек Факса. У «Уайлд» отличились Джордан Гринуэй и Джейсон Цукер.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 21 бросок из 23. Нападающий «Старз» Александр Радулов провел на льду 18 минут 34 секунды и записал на свой счет четыре броска и один силовой прием.

В других матчах «Эдмонтон» на выезде взял верх над «Виннипегом» - 5:3, «Рейнджерс» на своем льду в серии буллитов оказались сильнее «Филадельфии» - 2:1.