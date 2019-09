«Ак Барс» представил альтернативную форму черного цвета

«Вдохновившись пятнадцатилетием совместной истории «Татнефти» и «Ак Барса», мы взяли за основу черный цвет, ассоциирующийся с нефтью, перевели ключевые элементы в монохром и сохранили цвета республики и клуба», - говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

Отмечается, что альтернативный комплект формы «Ак Барс» будет использоваться на домашних матчах в выходные и праздничные дни.

Первый матч в черной форме команда проведет 30 сентября против «Нефтехимика».

Black is the new green 🖤

