«Ак Барс» представил альтернативную форму черного цвета В честь 15-летия совместной истории «Татнефти» и «Ак Барса» казанский клуб представил альтернативный комплект формы.

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«Вдохновившись пятнадцатилетием совместной истории «Татнефти» и «Ак Барса», мы взяли за основу черный цвет, ассоциирующийся с нефтью, перевели ключевые элементы в монохром и сохранили цвета республики и клуба», - говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

Отмечается, что альтернативный комплект формы «Ак Барс» будет использоваться на домашних матчах в выходные и праздничные дни.

Первый матч в черной форме команда проведет 30 сентября против «Нефтехимика».