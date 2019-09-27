Хомицкий завершил карьеру и стал тренером «Сочи» Защитник «Сочи» Вадим Хомицкий завершил карьеру хоккеиста.

Загрузка...

Как сообщает официальный сайт клуба, 37-летний ветеран вошел в тренерский штаб южан.

«Поздравляем Вадима с завершением интересной и яркой карьеры, благодарим за выступление в нашем клубе и желаем ему успехов в новой роли!» – написано на сайте «Сочи».

До Сочи Хомицкий выступал за «Химик», ЦСКА, «Айову Старз», «Атлант», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард».

На взрослом уровне Хомицкий провел 958 матчей, в которых набрал 150 (51+99) очков.