Хомицкий завершил карьеру и стал тренером «Сочи» - Советский спорт
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27 сентября 2019 19:12ХоккейКоноплев Александр

Хомицкий завершил карьеру и стал тренером «Сочи»

Защитник «Сочи» Вадим Хомицкий завершил карьеру хоккеиста.

Как сообщает официальный сайт клуба, 37-летний ветеран вошел в тренерский штаб южан.

«Поздравляем Вадима с завершением интересной и яркой карьеры, благодарим за выступление в нашем клубе и желаем ему успехов в новой роли!» – написано на сайте «Сочи».

До Сочи Хомицкий выступал за «Химик», ЦСКА, «Айову Старз», «Атлант», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард».

На взрослом уровне Хомицкий провел 958 матчей, в которых набрал 150 (51+99) очков.

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