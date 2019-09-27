С хоккеистами «Амура» не полностью рассчитались за август Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила о долгах по зарплате в «Амуре».

Хоккеисты получили лишь часть денег за август.

«В настоящее время у хоккейного клуба „Амур“ частично не выплачена заработная плата хоккеистов за август. Гарантии финансирования участия клуба в сезоне-19/20 предоставлены в лигу правительством Хабаровского края», – цитирует «РИА Новости» пресс-службу КХЛ.

В текущем сезоне «Амур» одержал всего лишь одну победу в 11 матчах.