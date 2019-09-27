«Миннесота» ждет Капризова в следующем сезоне Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил о переговорах с форвардом ЦСКА Кириллом Капризовым.

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В клубе ждут, что нападающий присоединится к «Уайлд» в сезоне-2020/21.

– Сегодня говорил с агентом Дэном Мильштейном. Я собираюсь приехать в Россию в конце ноября или начале декабря. Там встречусь с Дэном. Пока конкретных планов нет, но занимаемся этим вопросом.

– Уверены ли вы, что Капризов планирует приехать сюда в следующем году?

– Я вполне уверен. У нас были хорошие переговоры. Хотим, чтобы Капризов присоединился к «Миннесоте». Кирилл хочет приехать, но нужно время на адаптацию. Нужно дать ему понять, что переход будет максимально комфортным, – приводит слова Герина The Athletic.