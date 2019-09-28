Святослав Гребенщиков: Еще рано говорить, что я вписался в игру «Витязя» - Советский спорт
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28 сентября 2019 01:10ХоккейКоноплев Александр

Святослав Гребенщиков: Еще рано говорить, что я вписался в игру «Витязя»

Лучший снайпер «Витязя» Святослав Гребенщиков отметил, что его команда становится более уверенной после каждой победы в КХЛ.

На старте сезона подольчане одержали девять побед в десяти матчах.

– За счет чего «Витязь» так долго продолжает победную серию?

– Я думаю, после каждого выигранного матча команде приходит уверенность. Играем более спокойно, не делаем отбросов шайбы.

– Предстоящий на следующей неделе матч с ЦСКА будет серьезным тестом для «Витязя»?

– Мне кажется, для нас каждый матч – это тест. Повторюсь, нет слабых соперников. Вы же видите, какие бывают итоги. В основном все выигрывают и проигрывают с минимальными отрывами. Каждый матч для нас самый важный. Нет такого, что делим игры на значимые и не значимые. Каждого соперника тщательно разбираем и от многих ждем опасности.

– Как вам удалось так быстро вписаться в игру «Витязя» за предсезонку и впервые заявить о себе в КХЛ?

– Еще рано говорить, что я вписался. Надо продолжать стараться приносить пользу «Витязю». Даже если где-то не получается забивать столько же, сколько в предыдущих матчах, значит, надо больше играть на команду, помогать ей в рабочих моментах, брать на себя черновую работу, – приводит слова Гребенщикова «Известия».

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