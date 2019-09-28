Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Вашингтон»

«Сент-Луис» победил «Вашингтон» (4:3) в выставочном матче перед началом сезона в НХЛ, уступая по ходу первого периода со счетом 0:2.
Одну из шайб в составе «блюзменов» забросил форвард Владимир Тарасенко. У «столичных» результативной передачей отметился нападающий Евгений Кузнецов.
Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин матч пропускал.
2 октября в первый день регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтоном» дома.
НХЛ
Выставочный матч
«Сент-Луис» – «Вашингтон» – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Бойд (Кузнецов), 4. Хагелин, 11. Стефенсон, 46 – Шварц, 16. Шенн, 22. Тарасенко, 22. Бозак, 34.
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