Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Вашингтон» Действующие обладатели Кубка Стэнли выиграли, уступая по ходу игры со счетом 0:2.

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«Сент-Луис» победил «Вашингтон» (4:3) в выставочном матче перед началом сезона в НХЛ, уступая по ходу первого периода со счетом 0:2.

Одну из шайб в составе «блюзменов» забросил форвард Владимир Тарасенко. У «столичных» результативной передачей отметился нападающий Евгений Кузнецов.

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин матч пропускал.

2 октября в первый день регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтоном» дома.

НХЛ

Выставочный матч

«Сент-Луис» – «Вашингтон» – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Бойд (Кузнецов), 4. Хагелин, 11. Стефенсон, 46 – Шварц, 16. Шенн, 22. Тарасенко, 22. Бозак, 34.