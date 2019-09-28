Петерис Скудра: Нам не хватает рикошета в атаке «Трактор» проиграл «Барысу», потерпев четвертое поражение подряд.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2) на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

«Наше состояние и то, какие игроки сейчас в составе, – это не дает нам больше забивать и реализовывать моменты, – приводит слова Скудры официальный сайт лиги. – Хорошая, равная, боевитая игра. Ребята проявили характер, сделали большую работу, но пока нам не хватает рикошета, нюансов в атаке. Рикошеты мы получаем в свои ворота, увы».

«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд. Единственную шайбу команды на десятой минуте забил финн Йессе Виртанен.

У «Трактора» осталось 11 очков и седьмое место в Восточной конференции. В следующем матче 29 сентября команда сыграет дома с «Локомотивом».