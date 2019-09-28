Джефф Блэшилл: Свечникову не все равно, он хочет быть хорошим хоккеистом Российский форвард набрал два очка в матче с «Торонто».

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл после выставочного матча с «Торонто» (3:4 Б) оценил игру форварда команды Евгения Свечникова.

«В последних двух матчах он выглядел лучше всего, – приводит слова Блэшилла официальный сайт лиги. – Он был одним из наших лучших форвардов в этом матче. У него было много энергии, ему не все равно, он хочет быть хорошим хоккеистом и работает очень-очень старательно».

Напомним, на пятой минуте Свечников открыл счет, забросив свою вторую шайбу в выставочных матчах, а в конце третьего периода помог Дживани Смиту перевести игру в овертайм. Однако в серии буллитов 22-летний российский форвард свою попытку не реализовал.

В субботу команды проведут еще один матч друг с другом в Торонто.