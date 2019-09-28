Дэвид Немировски: Бывают такие дни, когда шайба не заходит в ворота «Торпедо» всухую проиграл ЦСКА.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Я доволен тем, как ребята играли, – приводит слова Немировски официальный сайт клуба. – Однако бывают такие дни, когда шайба не заходит в ворота. Согласен с тем, что отлично сыграли вратари».

Напомним, дубль в матче, в том числе один гол в пустые ворота, провел форвард Антон Слепышев. А первую шайбу армейцев забросил нападающий Иван Телегин. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 32 броска игроков «Торпедо».

У «Торпедо» осталось 14 очков и четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 29 сентября команда сыграет дома с «Сочи».