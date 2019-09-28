Игорь Никитин – о победе над «Торпедо»: Хорошая игра, в которой здорово действовали вратари ЦСКА всухую победил «Торпедо».

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Хорошая игра, в которой здорово действовали вратари, – приводит слова Никитина официальный сайт «Торпедо». – Мы реализовали свои моменты и довольны победой».

Напомним, дубль в матче оформил форвард Антон Слепышев, забросивший третью шайбу команды в пустые ворота. А первый гол в матче забил нападающий Иван Телегин. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 32 броска игроков «Торпедо» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 19 очков и возглавил Западную конференцию, опередив «Витязь». В следующем матче 1 октября действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют со «Спартаком».