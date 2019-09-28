«Ак Барс» забросил пять безответных шайб «Куньлуню» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 сентября 2019 19:14ХоккейКоноплев Александр

«Ак Барс» забросил пять безответных шайб «Куньлуню»

Казанцы одержали восьмую победу в сезоне.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани обыграл «Куньлунь» – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

На счету 38-летнего форварда Даниса Зарипова гол и результативная передача.

«Ак Барс» располагается на третьем месте турнирной таблице Востока КХЛ. «Куньлунь» – десятый.

Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда Менеджер Нурмагомедова: Мэйвезер просит боя с Хабибом
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
«Это будет триллер». Игорь Корнеев – о центральном матче тура Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» оценил шансы соперников в матче 11-го тура РПЛ. 28.09.2019 11:29 Футбол Артамонов Антон
Евгений Ловчев: Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать, это его выбирают Обозреватель «Советского спорта» – о возможном возобновлении карьеры Павлом Мамаевым. 27.09.2019 13:30 Футбол
Еще по теме:
«Локомотив» – «Зенит». Судьи отменили гол Смолова после просмотра видеоповтора Амир Натхо подписал контракт с «Евпаторией» Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
«Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о лучших моментах игрового дня в КХЛ. 28.09.2019 19:59 Хоккей Костяев Иван
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Миодраг Божович: Я не держусь за свое кресло Главный тренер «Крыльев Советов» после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что хозяева в первом тайме во всем превзошли его команду.   25.09.2019 21:45 Футбол Григорьевская Юлия
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:59 Хоккей «Спартак» по буллитам обыграл «Авангард». Войнов забросил в четвертом матче кряду
19:49 Футбол «Локомотив» – «Зенит». Судьи отменили гол Смолова после просмотра видеоповтора
19:42 Хоккей «Витязь» по буллитам обыграл «Магнитку»
19:36 Футбол Амир Натхо подписал контракт с «Евпаторией»
19:26 Хоккей «Северсталь» обыграла «Салават» и одержала третью победу подряд
19:18 Хоккей Дубль Лехтеря помог СКА обыграть московское «Динамо»
19:14 Хоккей «Ак Барс» забросил пять безответных шайб «Куньлуню»
19:08 Футбол «Валенсия» – об игре Черышева: С такими амбициями можно добиться всего
19:08 Футбол «Барселона» на выезде победила «Хетафе»
19:03 Футбол «Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон»
18:51 Хоккей «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд
18:36 Футбол Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
18:32 Футбол «Ростов» разгромил «Динамо» и вышел на второе место в таблице РПЛ
18:31 Футбол «Байер» на выезде крупно победил «Аугсбург». «Лейпциг» уступил «Шальке»
17:57 Футбол «Ювентус» обыграл СПАЛ. Роналду забил
17:52 Футбол «Локомотив» – «Зенит». Стартовые составы
17:47 Футбол «Ростов» – «Динамо». Мамаев присутствует на матче (фото)
17:25 Футбол ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча
17:08 Теннис Россиянка Кудерметова выиграла турнир в Ухане в парном разряде
16:49 Формула-1 Леклер выиграл квалификацию Гран-При России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика