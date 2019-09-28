«Северсталь» обыграла «Салават» и одержала третью победу подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце обыграл «Салават Юлаев» – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

Загрузка... Победную шайбу на 47-й минуте забросил Адам Лишка. Для команды из Вологодской области эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне. Уфимцы опустились на пятую строчку турнирной таблицы Востока КХЛ.