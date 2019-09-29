«Торонто» на своем льду всухую разгромил «Детройт»

В составе «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Андреас Юнссон (1-я минута), Трэвор Мур (27), Вильям Нюландер (29), Остон Мэттьюс (30) и Джон Таварес (37).
Отметим, что голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 16 бросков и записал на свой счет «сухой» матч.
«Торонто» в первом матче регулярного чемпионата 10 октября на своем льду сыграет против «Оттавы», а «Детройт» 6 октября в гостях встретится с «Нэшвиллом».
В других предсезонных матчах «Айлендерс» дома со счетом 4:2 обыграл «Рейнджерс», в составе которых заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Наместников, а «Колорадо» в гостях в серии буллитов (3:4) уступил «Далласу», в составе которого победным броском отметился Александр Радулов.
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