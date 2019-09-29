«Торонто» на своем льду всухую разгромил «Детройт» Хоккеисты «Торонто» переиграли «Детройт» в предсезонном матче НХЛ со счетом 5:0.

В составе «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Андреас Юнссон (1-я минута), Трэвор Мур (27), Вильям Нюландер (29), Остон Мэттьюс (30) и Джон Таварес (37).

Отметим, что голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 16 бросков и записал на свой счет «сухой» матч.

«Торонто» в первом матче регулярного чемпионата 10 октября на своем льду сыграет против «Оттавы», а «Детройт» 6 октября в гостях встретится с «Нэшвиллом».

В других предсезонных матчах «Айлендерс» дома со счетом 4:2 обыграл «Рейнджерс», в составе которых заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Наместников, а «Колорадо» в гостях в серии буллитов (3:4) уступил «Далласу», в составе которого победным броском отметился Александр Радулов.