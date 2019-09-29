26 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Тампу-Бэй»

Основное время матча и овертайм завершились вничью – 0:0, а в серии буллитов точнее оказались игроки «Пантерз» - победный бросок на свой счет записал нападающий Винсент Трочек.
Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 26 бросков по своим воротам, а его соотечественник Андрей Василевский сделал 28 сэйвов.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 55 секунд и заработал 2 минуты штрафа, а форвард «Пантерз» Евгений Дадонов нанес семь бросков в створ ворот за 15 минут и 41 секунду.
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