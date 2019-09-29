Сергей Бобровский: Следующая игра будет по-настоящему важной - начинается реальный хоккей - Советский спорт
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29 сентября 2019 09:43Хоккей

Сергей Бобровский: Следующая игра будет по-настоящему важной - начинается реальный хоккей

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в предсезонном матче против «Тампы-Бэй» (1:0 Б).

- Приятно было провести такой матч. Хорошая была игра. У «Тампы» сильная команда, с которой мы будем часто встречаться. Но следующая игра будет по-настоящему важной - начинается реальный хоккей, - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что первые две игры регулярного чемпионата «Флорида» проведет именно против «Тампы-Бэй». Встречу 4 октября «Пантерз» проведут на выезде, а 6-го числа встретятся с «Лайтнинг» на своем льду.

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