Нападающие «Питтсбурга» Кросби и Раст не доиграли матч против «Баффало» из-за травм

- Сейчас их состояние оценивается. У нас, вероятно, будут более точные ответы в понедельник утром, - приводит слова главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана пресс-служба клуба.
Напомним, что первый матч регулярного чемпионата «Пингвинз» проведут 4 октября. В домашнем матче «Питтсбург» сыграет против «Баффало».
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