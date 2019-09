Нападающие «Питтсбурга» Кросби и Раст не доиграли матч против «Баффало» из-за травм

- Сейчас их состояние оценивается. У нас, вероятно, будут более точные ответы в понедельник утром, - приводит слова главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана пресс-служба клуба.

Напомним, что первый матч регулярного чемпионата «Пингвинз» проведут 4 октября. В домашнем матче «Питтсбург» сыграет против «Баффало».

Coach Sullivan on Crosby and Rust: «They both got hit with shots. They are being evaluated now. We will probably have more definitive answers tomorrow morning.»