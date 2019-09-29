Нападающие «Питтсбурга» Кросби и Раст не доиграли матч против «Баффало» из-за травм Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Пингвинз» Брайан Раст получили травмы в предсезонном матче против «Баффало» (3:2 Б).

- Сейчас их состояние оценивается. У нас, вероятно, будут более точные ответы в понедельник утром, - приводит слова главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана пресс-служба клуба.

Напомним, что первый матч регулярного чемпионата «Пингвинз» проведут 4 октября. В домашнем матче «Питтсбург» сыграет против «Баффало».