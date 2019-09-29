Рантанен согласовал с «Колорадо» шестилетний контракт Финский нападающий Микко Рантанен подписал с «Колорадо» новое соглашение.

Как сообщает пресс-служба «Эвеланш», 22-летний нападающий подписал с командой шестилетний контракт.

По информации телеканала TSN, средняя зарплата Рантанета составит 9,25 миллиона долларов за сезон.

Добавим, что в прошлом сезоне форвард установил личные рекорды в НХЛ по заброшенным шайбам (31), голевым передачам (56) и набранным очкам (87).