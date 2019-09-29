Рантанен согласовал с «Колорадо» шестилетний контракт - Советский спорт
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29 сентября 2019 11:12Хоккей

Рантанен согласовал с «Колорадо» шестилетний контракт

Финский нападающий Микко Рантанен подписал с «Колорадо» новое соглашение.

Как сообщает пресс-служба «Эвеланш», 22-летний нападающий подписал с командой шестилетний контракт.

По информации телеканала TSN, средняя зарплата Рантанета составит 9,25 миллиона долларов за сезон.

Добавим, что в прошлом сезоне форвард установил личные рекорды в НХЛ по заброшенным шайбам (31), голевым передачам (56) и набранным очкам (87).

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