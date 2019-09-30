«Вашингтон» победил «Каролину», у Свечникова две передачи

«Вашингтон» выиграл у «Каролины» (4:3) в выставочном матче перед стартом регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «ураганов» Андрей Свечников был признан третьей звездой матча, дважды ассистировав финну Себастьяну Ахо. В составе «столичных» по результативной передаче сделали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.
Отметим, что игру пропускал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В среду «Вашингтон» начнет регулярный чемпионат матчем в гостях с обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луисом», а в четверг «Каролина» примет «Монреаль».
НХЛ
Выставочный матч
«Каролина» – «Вашингтон» – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Голы: Ахо (Свечников), 4. Нидеррайтер, 42. Ахо (Свечников), 50 – Оши, 8. Врана (Кузнецов), 12. Оши, 28. Врана (Орлов), 45.
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