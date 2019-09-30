Дэвид Немировски: Во втором и третьем периодах «Торпедо» играло здорово «Торпедо» выиграло у «Сочи».

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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Мы хотели хорошо начать игру, – приводит слова Немировски официальный сайт «Сочи». – Хорошо начали первые пять-шесть минут, но потом гол немного сломал, потеряли уверенность и движение. Потом это нашли, во втором и третьем периодах очень здорово играли. Ошибки могли исключить. Но в целом я очень доволен ребятами. Все помогли в этой победе. Готовимся к выезду».

Напомним, голы в составе «Торпедо» забили Дамир Жафяров, Михаил Орлов, Чей Геноуэй и Андрей Белевич.

«Торпедо» набрало 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 1 октября команда сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом».